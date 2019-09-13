Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела. Об этом он сам заявил в интервью NPR.

Сноуден, которого американские власти обвиняют в шпионаже, отметил, что, если он вернется на родину лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, это даст неверный сигнал другим людям, которые хотели бы разгласить данные о допущенных властями нарушениях.

«Никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого. Никто не становится разоблачителем, поскольку их ждет счастливая развязка», — сказал он.

Бывший сотрудник AHБ заявил, что во время его пребывания в России разведслужбы страны предлагали ему сотрудничать, но он отказался.

Cноуден заверил, что ему нечего предложить спецслужбам РФ.

«Я полностью лишил себя доступа ко всем секретным материалам, которые передал журналистам, прежде, чем покинул Гонконг, поскольку я не знал, что может произойти дальше», — пояснил он.

Сноуден сообщил, что просил о предоставлении убежища власти 27 государств, в том числе Германии и Польши. По его словам, во всех этих странах, за исключением России, испугались ответных мер со стороны США.

«Это не мой выбор, что я нахожусь здесь, люди забывают об этом», — добавил он.

Сноуден подчеркнул, что те, кто выступает с утверждениями о его сотрудничестве с РФ, руководствуются «недоверием к России».

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.