Издательство анонсировало мемуары Сноудена

Книга мемуаров бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена будет опубликована 17 сентября. Об этом сообщило издательство Macmillan Publishers.

Произведение под названием «Личное дело» выйдет в свет в Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР, США и Германии. Предзаказ доступен уже сейчас.

Сноуден также разместил анонс книги у себя в Twitter.

«Итак, я раскрыл международный заговор и причины, по которым этот секрет не раскрылся», — написал он.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.