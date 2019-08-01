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Издательство анонсировало мемуары Сноудена

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Фото: TASS/Sebastian Willnow
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Книга мемуаров бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена будет опубликована 17 сентября. Об этом сообщило издательство Macmillan Publishers.

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Произведение под названием «Личное дело» выйдет в свет в Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР, США и Германии. Предзаказ доступен уже сейчас.

Сноуден также разместил анонс книги у себя в Twitter.

«Итак, я раскрыл международный заговор и причины, по которым этот секрет не раскрылся», — написал он.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

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