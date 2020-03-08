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В кафе в «новой Москве» два человека получили ножевые ранения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В деревне Саларьево в «новой Москве» в ночь на 7 марта произошла драка в кафе, в результате которой было ранено два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отмечает РЕН ТВ, между тремя посетителями кафе возник конфликт, в ходе которого один из участников ударил ножом остальных в живот.

Преступник скрылся с места.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

3 марта сообщалось, что на юго-востоке Москвы неизвестные в результате конфликта жестоко избили 68-летнего пенсионера и 33-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пенсионера черепно-мозговую травму, а также многочисленные закрытые переломы позвоночника. У второго мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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