В Республике Алтай школьник ударил ножом подростка на перемене

В Республике Алтай 13-летний школьник ударил ножом подростка. Об этом сообщается на сайте procrf.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай в субботу, 7 марта.

Инцидент произошел днем 5 марта в одной из школ в селе Майма Майминского района. Во время перемены между детьми произошла драка, в ходе которой 13-летний мальчик достал нож и нанес несколько ударов 14-летнему.

Раненый мальчик был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

«Установлено, что конфликт между детьми произошел на территории, прилегающей к зданию школы, во время перемены, педагоги и сотрудники охранного предприятия мер к его урегулированию не предприняли», — сказано в сообщении.

Прокуратура Майминского района организовала проверку по данному факту.

На данный момент прокурор района внес представление директору школы. Также проводятся проверочные мероприятия в отношении сотрудников частного охранного предприятия, которое оказывало услуги образовательной организации. В частности, выясняются причины, по которым ученик смог пронести запрещенный предмет в школу.

3 марта сообщалось, что в городе Каменск-Уральский группа пьяных подростков подралась с сотрудниками полиции.