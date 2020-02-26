Убийственный замысел: что планировали совершить саратовские школьники

ЦОС ФСБ 28 февраля сообщил о задержании двух подростков, планировавших устроить бойню в саратовской школе. У школьников 14 и 15 лет сотрудники спецслужбы изъяли обрез охотничьего ружья и инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных смесей. Подробности — в материале «Известий».

Двое в катакомбах

Два подростка из Саратова признались в намерении напасть в мае 2020 года на собственную школу. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Силовики распространили кадры оперативной съемки с фрагментами следственных действий — осмотра места происшествия и допроса молодых людей. Обрез двуствольного охотничьего ружья был обнаружен в заброшенном бомбоубежище, где подозреваемых и задержали. Во время допроса один из юношей, Евгений, говорит, что вместе с другом увлекся «идеологией массовых убийств в школах» примерно год назад. На вопрос следователя о том, сколько людей они планировали убить, он отвечает: «Мне всё равно, Игорь примерно рассчитывал на 40 человек [жертв]».

Его предполагаемый соучастник рассказал о дате исполнения задуманного.

— Число нет [не планировали], но месяц да — май–июнь 2020 года, — говорит Игорь на кадрах допроса.

Саратов_1 Во время задержания сотрудниками ФСБ РФ двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу Фото: ТАСС/ФСБ РФ

Инструкцию по изготовлению СВУ подростки нашли в интернете. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 — п. «а», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенному группой лиц по предварительному сговору»).

Решением Волжского райсуда Саратова оба подростка взяты под стражу на два месяца.

Эксперт «Известий» предполагает, что вычислить готовивших нападение подростков могли при помощи специализированных комплексов, которыми ведется мониторинг социальных сетей.

— Анализируется вся информация в социальных сетях, публикации фотографий, использовании символики и другое. В результате чего выявляются потенциально опасные группы — например, наркоманы, наркоторговцы, террористы. А уже последующее отслеживание действий со стороны этих пользователей либо подтверждает имеющиеся подозрения, либо опровергает. При помощи одной из таких систем в 2019 году удалось предотвратить теракт в учебном заведении Адыгеи. Но на вооружении правоохранителей еще не стоят все эти комплексы. Поэтому самый вероятный вариант, что кто-то просто слил информацию об этих подростках , — рассказал «Известиям» руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Тревожная ситуация

Ситуацию с подростками взяла под свой контроль Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородная. Сформирована рабочая группа при правительстве региона по факту ЧП.

— Одноклассники говорят, что это обычные ребята. — сказала Татьяна Загородная «Известиям». — Мы сейчас проведем глубокую проверку ситуации, будем выяснять, почему так далеко зашел конфликт. Психологи будут работать и с этими ребятами, которые подпали под уголовную ответственность, и с их одноклассниками. Проведем мониторинг ситуации и по всей Саратовской области.

Саратов_2 Во время допроса сотрудниками ФСБ РФ двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу Фото: ТАСС/ФСБ РФ

По ее оценке, в области достаточно хорошо организована внеклассная работа со школьниками. Достаточно психологов — они есть в каждой школе. Но детский омбудсмен считает, что это не проблема одного региона. Татьяна Загородная видит большую опасность, которую несет в себе интернет.

— Ребенок не может быть виноват — он может быть спровоцирован. А негативная информация в интернете демонстрирует, какие есть возможности развития событий. Там бывают компании намного хуже, чем ребенок встречает на улицах. И порой информация от них накладывается на личные неприятности подростка, — сказала омбудсмен.

Стоит отметить, что в Саратовской области с сентября по ноябрь прошлого года проводилось восемь зональных семинаров-совещаний по теме информационной безопасности детей в интернете, где обсуждалась тема борьбы с деструктивными подростковыми группами в соцсетях.

По схожему сценарию

На прошлой неделе ФСБ пресекла подготовку подобного преступления, которое планировали школьники в Крыму. Учащийся 9-го класса школы № 15 и студент керченского морского колледжа были задержаны оперативниками по подозрению в подготовке терактов в образовательных учреждениях. У одного из молодых людей были найдены самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, и вещества, необходимые для кустарного изготовления взрывчатки. У второго помимо большого количества взрывчатки изъяли пистолет.

Саратов_3 Подросток (слева), задержанный сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

26 февраля стало известно еще об одном «школьном» преступлении. В Ульяновске 15-летний старшеклассник во время урока ударил преподавателя кухонным ножом в живот. Женщина госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Проблема в воспитании подростков

Специально для «Известий» ситуацию с предотвращенным массовым расстрелом прокомментировала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова:

Автор цитаты «Страшно слышать от детей слова не про планы на будущую учебу, семью, профессию... А с другой стороны, давайте вспомним хоть один российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности. Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для подростков, где они? Подросткам нужны положительные примеры. Но в погоне за рейтингами мы теряем нашу молодежь»

Саратов_4 Огнестрельное оружие, изъятое сотрудниками ФСБ РФ в ходе задержания подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По ее словам, это лишь часть проблемы — остро стоит ситуация с воспитанием в целом.

«Предлагаю принять наконец программу по модернизации воспитательных программ с участием всех заинтересованных ведомств. Институт уполномоченного по правам ребенка сейчас завершает работу над программой созидательного развития детства с участием экспертного сообщества» , — говорит Кузнецова. Речь о «дорожной карте» безопасности в учреждениях образования, разработанной после ряда трагедий в учреждениях образования. Документ включал в себя и воспитательный компонент в образовательном процессе.

«К сожалению, она не была поддержана в полном объеме, надеюсь, на новом этапе, когда выявлены нарушения в воспитательной работе образовательных организаций, когда остро стоит вопрос развития позитивного и созидательного контента, удастся добиться комплексного решения проблемы» , — говорит омбудсмен.

Глобальное зло

Насилие в школах долгое время было американской бедой, но теперь чудовищная «мода» пришла и в Европу, во многом благодаря информационным технологиям. Вот уже несколько лет школьные трагедии случаются и в России.