Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел утром 26 февраля. Ученик одной из школ ударил кухонным ножом в живот 59-летнюю учительницу прямо на уроке математики, отмечает телеканал «360». После нападения подросток попытался сбежать.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого в совершении преступления восьмиклассника задержали у него дома, отмечает «Федеральное агентство новостей». На месте работает следственно-оперативная группа, уточняет «Газета.ру». Расследование уголовного дела возглавил глава регионального СК. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы. Кроме того, следователи проверят, в каких условиях жил ребенок. Подробности о состоянии пострадавшей не сообщаются.

26 декабря 2019 года следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу. 15-летний ученик школы причинил учительнице телесные повреждения молотком «из личной неприязни».