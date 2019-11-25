Человек в кризисе: психологи нашли общие черты уличных стрелков

Большинство американских стрелков, устроивших массовые убийства, пережили травмы в детстве, находились в личностном кризисе, изучали своих предшественников и имели доступ к оружию. Министерство юстиции США представило исследование всех подобных преступлений с 1966 года. «Известия» проанализировали его и выделили главное.

Мужчины убивают чаще женщин и ищут славы

Кроме упомянутых четырех черт у стрелков, есть другие закономерности, которые выделили исследователи. Во-первых, массовая стрельба происходит всё чаще и уносит всё больше жизней. В исследовании описан 171 инцидент за 53 года. Половина произошла за последние 19 лет , 20% — за последние пять лет.

J1 Часть штатов Северной Америки, в которых происходила массовая стрельба Фото: The Violence Project/theviolenceproject.org

Во-вторых, расовая, религиозная ненависть и мизогиния становятся основной мотивацией стрелков. С 1966 по 2000 год лишь 9% таких преступлений были совершены на почве расизма, 1% — на почве религиозной ненависти и 7% — из-за ненависти к женщинам. С 2015 по 2019 год 18% — расизм, 15% — религиозная ненависть, 21% — мизогиния. Последнее связывают в том числе с ростом популярности субкультуры инцелов, девственников-женоненавистников. Один из героев этого «культа» — Эллиот Роджер. В 2014 году он убил шесть и ранил 13 человек у города Санта-Барбара. Перед этим записал видео о том, что в свои 22 года ни разу даже не целовался и намерен отомстить женщинам за свои страдания.

О2 Место стрельбы, устроенной Эллиотом Роджером в Исла-Виста, в результате которой погибли шесть человек, 24 мая 2014 года Фото: Getty Images/Irfan Khan

К тому же женщины устраивали массовую стрельбу несопоставимо реже, чем мужчины. Есть всего три таких эпизода (2006, 2014 и 2015), которые унесли жизни 25 человек. Мужчины убили в 50 раз больше.

Еще один тревожный тренд — всё больше людей устраивают стрельбу, чтобы прославиться. С 2000 по 2015 год таких было около 3%. За последние четыре года — 12%. Все они были так или иначе вдохновлены бойней в школе «Колумбайн». Стрельба в школах происходила и до, и после 20 апреля 1999 года. Но эта освещалась в медиа больше других. Несколько телеканалов вели прямые трансляции с места событий. Художественный фильм «Слон» о произошедшем получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля.

О3 Ученики и персонал старшей школы «Колумбайн» выбегают из здания после нападения Эрика Харриса и Дилана Клиболда, 20 апреля 1999 года Фото: REUTERS/Gary Caskey

Профилактика суицидов может предотвратить стрельбу

Джиллиан Петерсон, психолог из университета Хэмлайн, была шокирована тем, у скольких стрелков были явные симптомы личностного кризиса, в том числе ведущего к суициду (таких около 70%).

«Есть возможность для предотвращения подобных эпизодов, — считает психолог. — Мы знаем намного больше о предотвращении самоубийств, чем делаем. И мы знаем, что работает. Такие вещи, как ограничение доступа к оружию, прямые расспросы, получение помощи извне».

Две трети стрелков имели диагностированные проблемы с психическим здоровьем. Но психолог призывает не проводить параллель между этим и склонностью к насилию. По ее данным, так или иначе с психологическими проблемами сталкивалась половина американцев.

Экспертов, опрошенных «Известиями», результаты исследования не удивили. О связи самоубийства и отрицания закона писал еще Эмиль Дюркгейм в 1897 году, а о стремлении к смерти, как чужой, так и своей, Зигмунд Фрейд — в 1905-м. Проблема в том, что помочь всем людям, которые столкнулись с личностными проблемами и близки к суициду, видимо, невозможно.

j6 Стрельба в Лас-Вегасе — на данный момент самая массовая за историю США. В результате нападения Стивена Пэддока, который 1 октября 2017 года начал обстреливать посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса «Мандалай-Бэй», погибли 58 человек и пострадали около полутысячи Фото: Getty Images/David Becker

Кандидат медицинских наук, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко сослался на исследования советских психиатров в 1970-е. Тогда пришли к выводу, что «психиатрия связана только с третью проблематики суицида». «За счет полноценного лечения депрессии можно в какой-то степени минимизировать это. Но есть масса случаев, когда склонность человека к суициду выявить невозможно» , — сказал психиатр «Известиям».

Социальный психолог Алексей Рощин добавил, что в большинстве случаев после подобных преступлений «замечают, что произошли они не внезапно и спонтанно, что были признаки того, что человек чувствовал себя плохо, мог подвергаться травле».

«На деле есть равнодушие общества, с одной стороны, а с другой — халатность и глубокая усталость тех, чья работа — следить за атмосферой в коллективе, — сказал эксперт. — Слишком мало у людей свободного времени и ресурсов, чтобы отслеживать хоть что-то, что не связано с личной борьбой за повседневное существование ».

Пять типов убийц

Авторы исследования выделили у стрелков 99 личностных черт, в том числе наличие информации о психическом здоровье, травмах, интересе к стрельбе. Эти данные наложили на информацию о местах, где происходили преступления. Среди прочего, исследователей интересовали уровень преступности и социального неравенства, распространение оружия и доступность психологической помощи. Так удалось выделить пять наиболее часто встречающихся психологических портретов стрелков.

Школьные стрелки. Белые нынешние или бывшие ученики школы, пережившие психологическую травму. Большинство имеет склонность к суициду. Тщательно планируют преступления и открыто об этом рассказывают. Используют несколько видов оружия, которое, как правило, крадут у родных.

Фото: REUTERS/Western Connecticut State University Адам Лэнза расстрелял 27 человек, включая собственную мать, в начальной школе «Сэнди-Хук» 14 декабря 2012 года. Покончил жизнь самоубийством

Стрелки в вузах. Небелые студенты, склонные к суициду, пережившие насилие и травму в детстве. Оставляют после себя в каком-либо виде манифест. Сами легально покупают оружие, как правило, пистолет.

Стрелки на работе. Мужчины около 40 лет. Большинство — представители рабочего класса, «синие воротнички», которые чем-то обижены на работодателя или коллег. Используют пистолеты и штурмовые винтовки, которые легально покупают.

Стрелки в храмах. Белые мужчины около 40 лет. Редко планируют преступления. Совершают их на почве ненависти, часто практикуют домашнее насилие.

Фото: Getty Images 21-летний Дилан Руф, устроивший массовую стрельбу в африканской методистской епископальной церкви «Эммануэль». В результате нападения погибли девять человек

Стрелки в магазинах, ресторанах и т.п. Белые мужчины около 30 лет с судимостью. Редко связаны с местом, где совершают преступление. Треть имеет расстройство мышления, например, шизофрению, которое приводит к паранойе и бреду. Используют одно легально купленное оружие.

Запретом продажи оружия школьные трагедии не остановить

Когда смотришь на цифры, понимаешь, что массовая стрельба происходит не так часто. Согласно методологии ФБР, которую использовали исследователи, так может называться только «убийство четырех и более человек, исключая преступника, произошедшее по крайней мере частично в общественном месте, целью которого не является другое преступление». С 1966 по 2019 год задокументирован всего 171 такой эпизод.

В 2017 году от огнестрельного оружия в США погибли 14 542 человека. Жертвы массовой стрельбы составили меньше 1% от этого числа. Тем не менее они приносят значительно больший вред, неизмеримый количеством потерянных жизней, уверены психологи.

П7 В стрельбе, произошедшей в старшей школе города Санта-Кларита 17 ноября 2019 года, от руки 16-летнего ученика Натаниэля Т. Берхоу погибли два человека, трое были ранены Фото: Getty Images/Apu Gomes

Джиллиан Петерсон из университета Хэмлайн надеется, что исследование станет толчком для продолжения общественной дискуссии о легальной продаже оружия в США. При этом отмечает, что 13% от всех стрелков крали или «одалживали» оружие. Под эти 13% попадают практически все подростки, устраивавшие бойню в школах.