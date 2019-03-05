Несовершеннолетний открыл стрельбу из пневматики возле школы на Кубани

Подросток обстрелял из пневматического пистолета учеников общеобразовательной школы в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 5 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел в средней школе № 10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников», — рассказал собеседник.

По предварительной информации, стрелком оказался 14-летний школьник этого же учебного заведения.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел возле здания школы. Перед стрельбой подросток попытался ограбить товарищей.

1 марта сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу из пневматического пистолета рядом со зданием школы в Нижнем Новгороде.