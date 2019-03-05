Прямой эфир

Несовершеннолетний открыл стрельбу из пневматики возле школы на Кубани

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток обстрелял из пневматического пистолета учеников общеобразовательной школы в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 5 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел в средней школе № 10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников», — рассказал собеседник.

По предварительной информации, стрелком оказался 14-летний школьник этого же учебного заведения.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел возле здания школы. Перед стрельбой подросток попытался ограбить товарищей.

1 марта сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу из пневматического пистолета рядом со зданием школы в Нижнем Новгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге
Стрельба произошла в ночном клубе в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017