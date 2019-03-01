Неизвестные открыли стрельбу возле школы в Нижнем Новгороде

Неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в Нижнем Новгороде. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент произошел на улице Тонкинской, рядом со школой, в здании которой укрылись прохожие.

Сейчас известно об одном пострадавшем. При этом о его состоянии не сообщается.

По предварительной информации, стрельба велась из пневматического пистолета. На месте происшествия работают правоохранители, выясняются причины и обстоятельства инцидента.

25 февраля в Санкт-Петербурге конфликт пешехода и водителя попал на видео: словесное замечание стало причиной стрельбы. Мужчина переходил дорогу на Тимуровской улице и выразил недовольство водителю, который проезжал по тротуару.