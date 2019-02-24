Стрельба произошла в ночном клубе в Москве

Молодой человек получил ранение в результате стрельбы в одном из столичных ночных клубов, сообщает 24 февраля РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Ставропольской улице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Предположительно, стрельба велась из травматического оружия.

Пострадавший получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

21 февраля сообщалось, что два человека погибли в результате перестрелки в Мюнхене.