Два человека погибли в результате перестрелки в Мюнхене

Перестрелка произошла в Мюнхене в районе одной из строительных площадок в четверг, 21 февраля. Два человека погибли в результате инцидента. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

Aktueller Stand #München #Au: Am Einsatzort wurden zwei tote Männer (darunter mutmaßlich der Täter und dessen Schusswaffe) gefunden. Die Ermittlungen wurden durch die Mordkommission übernommen. Es besteht keine Gefahr für Bevölkerung. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 февраля 2019 г.

По предварительной информации, одна из жертв — сам нападавший, пишет «Газета.ру». Причиной стрельбы мог стать конфликт работников на стройплощадке, передает НСН.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия. По информации полиции, в настоящее время угрозы для населения нет. При этом жителям предлагают пересмотреть их маршруты передвижения, так как некоторые дороги перекрыты.

19 февраля четыре человека стали жертвами стрельбы в американском штате Мичиган. Причины произошедшего не назывались.