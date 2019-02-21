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Два человека погибли в результате перестрелки в Мюнхене

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Michael Trammer
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Перестрелка произошла в Мюнхене в районе одной из строительных площадок в четверг, 21 февраля. Два человека погибли в результате инцидента. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.

По предварительной информации, одна из жертв — сам нападавший, пишет «Газета.ру». Причиной стрельбы мог стать конфликт работников на стройплощадке, передает НСН.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия. По информации полиции, в настоящее время угрозы для населения нет. При этом жителям предлагают пересмотреть их маршруты передвижения, так как некоторые дороги перекрыты.

19 февраля четыре человека стали жертвами стрельбы в американском штате Мичиган. Причины произошедшего не назывались.

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