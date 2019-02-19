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Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

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Фото: Twitter.com
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Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском штате Мичиган, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в округа Кент на улице 19 mile Road.

«Шериф общается со СМИ по поводу расследования инцидента. Мы не считаем, что в настоящий момент существует угроза общественной безопасности», — говорится в заявлении в Twitter.

Причины произошедшего не называются.

17 февраля мужчина застрелил четырех заложников в штате Миссисипи.

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