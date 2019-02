Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

Четыре человека стали жертвами стрельбы в американском штате Мичиган, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в округа Кент на улице 19 mile Road.

«Шериф общается со СМИ по поводу расследования инцидента. Мы не считаем, что в настоящий момент существует угроза общественной безопасности», — говорится в заявлении в Twitter.

KCSO Sheriff LaJoye-Young addresses the media regarding an active investigation on 19 mile Road. We can confirm 4 casualties however we do not believe there is an active threat to community safety. pic.twitter.com/HdcxtNyI6n