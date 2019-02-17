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Мужчина застрелил четырех заложников в штате Миссисипи

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Фото: youtube.com
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Неизвестный мужчина взял в заложники нескольких человек в американском городе Клинтон (штат Миссисипи), четверо из них застрелены.

Как сообщает ТАСС, злоумышленник удерживал людей в жилом доме на протяжении 12 часов. По предварительной информации, произошедшему предшествовал бытовой конфликт.

Полицейским удалось вывести из дома двоих детей, четыре человека были застрелены. Мужчина взят под стражу, его личность не разглашается.

15 февраля в здании компании Henry Pratt в американском городе Орора (штат Иллинойс) произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь по сотрудникам из пистолета с лазерным прицелом. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе стрелок — 45-летний Гари Мартин.

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