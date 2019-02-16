Четверо полицейских пострадали при стрельбе в США

Четыре полицейских пострадали при стрельбе в офисе в американском городе Орора в штате Иллинойс. Правоохранители задержали злоумышленника.

Как сообщает газета Daily Herald, также ранения получили несколько граждан. Кроме того, по неподтвержденным данным, один человек погиб.

По предварительной информации, стрельба произошла в офисе компании Henry Pratt. Район происшествия оцеплен, закрыты школа и деловой центр.

14 февраля неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), никто не пострадал.