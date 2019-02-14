Неизвестный открыл стрельбу в школе на юго-западе США

Неизвестный открыл стрельбу на территории средней школы в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). По предварительным данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел утром в четверг, 14 февраля. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали стрелявшего. Его имя и мотивы пока не известны, пишет Albuquerque Journal.

Инцидент в Альбукерке произошел ровно год спустя после трагедии в школе в городе Парклэнд, где подросток открыл стрельбу из винтовки по учащимся и преподавателям. Жертвами той трагедии стали 17 человек, еще 15 пострадали.