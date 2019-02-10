Открывший стрельбу на детском хоккейном матче мужчина объяснил свой поступок

Отец юного хоккеиста клуба «Дмитров» Михаил Кузнецов, выстреливший в голову своему оппоненту во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения, рассказал о причинах своего поступка.

Инцидент произошел 9 февраля во время игры «Дмитрова» с «Северной звездой» в Москве.

В какой-то момент ссора отцов двух хоккеистов из-за бизнеса переросла в стрельбу — Кузнецов выстрелил в голову своему оппоненту из травматического пистолета «Оса».

«Люди угрожали моей жизни и спровоцировали срыв. Первая драка возникла в ледовом дворце. Второй конфликт произошел на улице рядом с ареной спортивной школы № 2. Далее всё случилось очень быстро, но в памяти запечатлелось расплывчато. Меня только что отпустили из ОВД. Я плохо себя чувствую», –– приводит слова Михаила «Спорт-Экспресс».

По словам мужчины, из-за сильного стресса у него случился сердечный приступ. При этом он заверил, что оружие применил в первый раз.

«Проклинаю тот день, когда оформил на него лицензию <…> В полиции мне сказали, что у него (потерпевшего. — Ред.) никаких серьезных повреждений нет, потому и была применена статья «Хулиганство», –– рассказал он.

Кузнецов отметил, что намерен разрешить конфликт с другим отцом мирным путем и принес извинения детям и родителям, которые стали свидетелями происшествия.

Ранее 10 февраля в Сети появилось видео с моментом стрельбы во время матча.