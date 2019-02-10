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Опубликовано видео стрельбы во время детского хоккейного матча в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео конфликта во время матча двух детских хоккейных команд, закончившегося стрельбой. Кадры опубликовал канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время игры матча Кубка Москвы по хоккею «Северная звезда» и «Дмитров». Поругались отцы двух юных спортсменов из дмитровской команды. Конфликт между ними существует уже несколько месяцев и связан с бизнесом. В итоге один из мужчин выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета.

Пострадавший Алексей Емельянов находится в больнице. Он рассказал РЕН ТВ, что оппонент не просто хулиганил, а хотел убить его.

«Меня спасло, что один из отцов нашей команды успел в воздухе руку отодвинуть и пуля прошла по касательной», — утверждает мужчина. По его словам, раньше они дружили семьями, потом он понял, что его знакомый — опасный человек, и отдалился.

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