Опубликовано видео стрельбы во время детского хоккейного матча в Москве

В Сети появилось видео конфликта во время матча двух детских хоккейных команд, закончившегося стрельбой. Кадры опубликовал канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время игры матча Кубка Москвы по хоккею «Северная звезда» и «Дмитров». Поругались отцы двух юных спортсменов из дмитровской команды. Конфликт между ними существует уже несколько месяцев и связан с бизнесом. В итоге один из мужчин выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета.

Пострадавший Алексей Емельянов находится в больнице. Он рассказал РЕН ТВ, что оппонент не просто хулиганил, а хотел убить его.

«Меня спасло, что один из отцов нашей команды успел в воздухе руку отодвинуть и пуля прошла по касательной», — утверждает мужчина. По его словам, раньше они дружили семьями, потом он понял, что его знакомый — опасный человек, и отдалился.