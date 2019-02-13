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В Дагестане полицейский выстрелил в машину с подростком за рулем

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Фото: РЕН ТВ
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Полицейский выстрелил в машину без государственных номеров, в салоне которой находился 17-летний подросток, в дагестанском селе Хаджалмахи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, полиция попыталась остановить автомобиль, однако водитель попытался скрыться. Чтобы избежать угрозы наезда, сотрудник ведомства вынужден был применить оружие, пишет РЕН ТВ.

Полицейский произвел три предупредительных выстрела в воздух и два по автомобилю. Водителем оказался сам школьник. Одна из пуль срикошетила и попала в лобовое стекло. Юноша получил осколочные ранения в область лица и шеи.

Подросток отметил, что не помнит подробности происшествия, однако рассказал, что он сильно испугался, когда по его машине открыли огонь. Сейчас он находится в больнице.

12 февраля стало известно, что уголовное дело возбуждено после того, как неизвестный открыл стрельбу во время драки в продуктовом магазине в Москве, в результате которой три человека пострадали.

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