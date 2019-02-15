Полицейские пострадали в ходе задержания участников массовой драки в Москве

Двое сотрудников столичной полиции получили травмы при задержании участников массовой драки со стрельбой у кафе «Неолит» в Москве. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

Отмечается, что одного из правоохранителей ударили по лицу, второй получил перелом пальца.

«Сержант и старший сержант полиции обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили несение службы. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказали в ведомстве.

По данным полиции, за содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об инциденте у кафе «Неолит» сообщалось ранее 15 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Отмечается, что в драке участвовало приблизительно 20 человек. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, кроме того, пострадала иномарка.