Прямой эфир

Полицейские пострадали в ходе задержания участников массовой драки в Москве

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое сотрудников столичной полиции получили травмы при задержании участников массовой драки со стрельбой у кафе «Неолит» в Москве. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Москве.

Отмечается, что одного из правоохранителей ударили по лицу, второй получил перелом пальца.

«Сержант и старший сержант полиции обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили несение службы. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказали в ведомстве.

По данным полиции, за содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об инциденте у кафе «Неолит» сообщалось ранее 15 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Отмечается, что в драке участвовало приблизительно 20 человек. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, кроме того, пострадала иномарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи
Полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку в Красноярском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017