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Пять человек расстреляны в стриптиз-баре в Мексике

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Как минимум пять человек убиты, еще столько же ранены во время нападения на стриптиз-бар на мексиканском курорте Канкун.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генпрокуратуру штата Кинтана-Роо, около полуночи в заведение ворвались четверо вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям. Затем преступники скрылись на автомобиле.

Уточняется, что бар расположен на окраине города за пределами туристической зоны. Злоумышленников разыскивает полиция.

В январе сообщалось, что более 33,34 тыс. человек стали жертвами умышленных убийств в Мексике в 2018 году. Это рекордный показатель за всю историю ведения криминальной статистики на федеральном уровне. Тогда же стало известно, что в стране числятся пропавшими без вести свыше 40 тыс. жителей.

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