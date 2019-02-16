Забастовка началась на заводе Coca-Cola в мексиканском городе Матаморос

Около 500 рабочих объявили забастовку на заводе Coca-Cola в городе Матаморос в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Забастовщики требуют от руководства повышения заработной платы на 20%, выплаты премии в 32 тыс. песо (около $1,6 тыс.) и оплаты сверхурочных часов работы.

К забастовке также присоединились члены семей рабочих. Обстановка на заводе на данный момент оценивается как спокойная и без столкновений. Руководство пока не вступало в переговоры.

13 февраля компания Skeyes, ответственная за движение самолетов в воздушном пространстве Бельгии, объявила о закрытии всех аэропортов Бельгии на сутки в связи с всеобщей забастовкой.