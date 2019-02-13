Бельгия закрыла все аэропорты из-за забастовки

Компания Skeyes, ответственная за движение самолетов в воздушном пространстве Бельгии, объявила о закрытии всех аэропортов Бельгии на сутки в связи с всеобщей забастовкой.

Как пишет газета Le Figaro, ограничения начали действовать во вторник в 22:00 по местному времени (00:00 мск) и продлятся до 22:00 среды. Причиной закрытия воздушного пространства стала всеобщая забастовка в стране, в которой в том числе принимают участие сотрудники аэропортов.

Об участии в забастовке объявили также все сопровождающие службы: диспетчеры, бригады спасателей и обслуживающая аэропорты полиция.

7 февраля больше 50 рейсов отменили в аэропорту немецкого Дюссельдорфа из-за забастовок.