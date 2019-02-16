Стрелок из штата Иллинойс открыл огонь после увольнения

Житель города Аврора в американском штате Иллинойс, открывший стрельбу в офисе Henry Pratt, оказался сотрудником компании, которого на совещании уведомили об увольнении. Об этом проинформировала начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман в ходе пресс-конференции.

Стрелявшим оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, который проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика.

«Имеющаяся у нас информация указывает на то, что его уволили», — цитирует ее ТАСС. Глава полиции Авроры отметила, что сотрудникам правоохранительных органов пока не удалось выяснить, открыл ли Мартин стрельбу сразу после увольнения или же он подготовил нападение заранее.

Зиман сообщила, что нападавший действовал в одиночку. Информации о судимости стрелявшего не было выявлено.

Инцидент произошел 15 февраля. Как сообщили очевидцы, мужчина открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. На место прибыла полиция. В ходе стрельбы погибли пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции. Злоумышленнику также удалось ранить еще пять стражей правопорядка и нескольких гражданских. Полицейские ликвидировали стрелка.