Устроивший стрельбу в библиотеке Нью-Мехико получил пожизненный срок

Суд американского города Кловис (штат Нью-Мексико) приговорил Натаниэля Жуэтта к пожизненному заключению за убийство двух человек в результате стрельбы в библиотеке.

Инцидент произошел в августе 2017 года. 17-летний Жуэтт убил двух человек и ранил еще четырех.

Как сообщает телекомпания KAMC KLBK Nexstar Broadcasting, в 2051 году он получит право на условно-досрочное освобождение.

15 февраля в здании компании Henry Pratt в американском городе Орора (штат Иллинойс) произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь по сотрудникам из пистолета с лазерным прицелом.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе стрелок — 45-летний Гари Мартин.