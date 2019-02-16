Прямой эфир

Устроивший стрельбу в библиотеке Нью-Мехико получил пожизненный срок

0
Фото: Global Look Press/Adolphe Pierre-Louis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд американского города Кловис (штат Нью-Мексико) приговорил Натаниэля Жуэтта к пожизненному заключению за убийство двух человек в результате стрельбы в библиотеке.

Инцидент произошел в августе 2017 года. 17-летний Жуэтт убил двух человек и ранил еще четырех.

Как сообщает телекомпания KAMC KLBK Nexstar Broadcasting, в 2051 году он получит право на условно-досрочное освобождение.

15 февраля в здании компании Henry Pratt в американском городе Орора (штат Иллинойс) произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь по сотрудникам из пистолета с лазерным прицелом.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе стрелок — 45-летний Гари Мартин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали пять человек
«Ивантеевскому стрелку» дали более 7 лет воспитательной колонии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017