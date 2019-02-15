«Ивантеевскому стрелку» дали более 7 лет воспитательной колонии

Старшеклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, приговорили к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии. Об этом сообщает агентство ТАСС 15 февраля.

Решение вынесено Ивантеевским городским судом. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей, хотя изначально они требовали более 4 млн.

Обвинение в ходе прений просило для подростка девять лет и шесть месяцев воспитательной колонии и частичного удовлетворения исков потерпевших о возмещении морального вреда: от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

5 сентября 2017 года ученик пронес в школу взрывпакет, пневматическое оружие и кухонный топорик. Разбросав дымовые шашки по классу, юноша открыл стрельбу.

В результате происшествия учительница получила рубленую травму головы, еще три школьника травмировались, выпрыгнув из окон класса.