Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали пять человек

Пять человек, включая нападавшего, погибли в результате инцидента в американском городе Орора (штат Иллинойс).

В пятницу днем в здании компании Henry Pratt произошла стрельба. По словам очевидцев, мужчина открыл огонь по сотрудникам из пистолета с лазерным прицелом.

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на начальника городской полиции Кристен Зиман, стрелком оказался 45-летний Гари Мартин. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В результате стрельбы были ранены пять полицейских. Мотив Мартина остается неясным.