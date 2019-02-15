Вторая за ночь стрельба произошла на юго-востоке Москвы

Мужчина был расстрелян в ночь на пятницу у подъезда жилого дома на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, неизвестные выстрелили в 45-летнего мужчину во дворе дома, а затем скрылись на иномарке BMW X6 с грязными номерами.

В связи с инцидентом в Москве объявлен план «Перехват». Полицейские проверяют связь инцидента с массовой дракой у ресторана в Печатниках.

Ночью на юго-востоке столицы произошла массовая драка со стрельбой возле ресторана «Неолит». Конфликт начался внутри здания, куда ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора перетекла на улицу, в ход пошло травматическое оружие. Предварительно, в результате драки пострадали от пяти до 10 человек. Задержаны, по данным МВД, более 10 человек.

По словам одного из участников, драка является продолжением давнего конфликта. Он уточнил, что целью нападавших была месть владельцу заведения Яшару Алиеву. В ходе потасовки он был ранен в спину.