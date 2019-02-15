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Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Владелец ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы Яшар Алиев был ранен в спину во время массовой драки со стрельбой у заведения.

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники обстреляли автомобиль Алиева марки Infiniti.

Всего, по данным телеканала, сотрудники полиции задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к драке.

Конфликт начался внутри «Неолита», куда ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора перетекла на улицу, в ход пошло травматическое оружие. Предварительно, в результате драки пострадали от пяти до 10 человек.

Сотрудники ресторана утверждают, что главной целью нападавших была месть владельцу ресторана. Известно, что в этот вечер в «Неолите» планировалось крупное мероприятие.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в драке участвовали около 100 человек, были слышны порядка 50 выстрелов. По словам жительницы близлежащего дома, три месяца назад рядом с заведением уже происходила драка.

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