Массовая драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

Полицейские задержали 10 человек после массовой драки со стрельбой у ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации телеканала РЕН ТВ, конфликт начался внутри здания, куда ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора перетекла на улицу, в ход пошло травматическое оружие. Предварительно, в результате драки пострадали от пяти до 10 человек.

Сотрудники ресторана утверждают, что злоумышленники хотели напасть на владельца заведения Яшара Алиева. Известно, что в этот вечер в «Неолите» планировалось крупное мероприятие.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в драке участвовали около 100 человек, были слышны порядка 50 выстрелов. По словам жительницы близлежащего дома, три месяца назад рядом с заведением уже происходила драка.

В конце января массовая драка со стрельбой произошла на остановке общественного транспорта в Сочи. Около 10 человек избили мужчину, пострадавшему удалось сбежать от нападавших, однако позднее он вернулся с пистолетом и открыл стрельбу.