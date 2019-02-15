Прямой эфир

В Москве обнаружены машины участников массовой драки

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МВД обнаружили два автомобиля, брошенных участниками массовой драки у ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, одной из машин является такси. Автомобили были эвакуированы.

Конфликт начался внутри здания, куда ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора перетекла на улицу, в ход пошло травматическое оружие. Предварительно, в результате драки пострадали от пяти до 10 человек. Задержаны, по данным МВД, более 10 человек.

По словам одного из участников, драка является продолжением давнего конфликта. Он уточнил, что целью нападавших была месть владельцу заведения Яшару Алиеву. В ходе потасовки он был ранен в спину.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в драке участвовали около 100 человек, были слышны порядка 50 выстрелов. По словам жительницы близлежащего дома, три месяца назад рядом с заведением уже происходила драка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве
Массовая драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017