В Москве обнаружены машины участников массовой драки

Сотрудники МВД обнаружили два автомобиля, брошенных участниками массовой драки у ресторана «Неолит» на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, одной из машин является такси. Автомобили были эвакуированы.

Конфликт начался внутри здания, куда ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин. Затем ссора перетекла на улицу, в ход пошло травматическое оружие. Предварительно, в результате драки пострадали от пяти до 10 человек. Задержаны, по данным МВД, более 10 человек.

По словам одного из участников, драка является продолжением давнего конфликта. Он уточнил, что целью нападавших была месть владельцу заведения Яшару Алиеву. В ходе потасовки он был ранен в спину.

Как рассказали очевидцы произошедшего, в драке участвовали около 100 человек, были слышны порядка 50 выстрелов. По словам жительницы близлежащего дома, три месяца назад рядом с заведением уже происходила драка.