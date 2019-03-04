Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге

На улице Орджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба. В результате нападения ранение получил 35-летний мужчина, сообщает 4 марта «Федеральное агентство новостей».

Издание «Петербургский дневник» уточняет, что инцидент произошел возле родильного дома № 9. Водитель автомобиля, личность которого не установлена, выстрелил в лицо жертвы из газового пистолета.

Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до врачей, которые оказали ему первую помощь.

25 февраля в Санкт-Петербурге конфликт пешехода и водителя попал на видео: словесное замечание стало причиной стрельбы. Мужчина переходил дорогу на Тимуровской улице и выразил недовольство водителю, который проезжал по тротуару.