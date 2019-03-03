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Раненный в перестрелке полицейский скончался в Астраханской области

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Фото: РЕН ТВ
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Полицейский, получивший огнестрельное ранение в перестрелке в Астраханской области, скончался в больнице.

Как сообщил «РИА Новости» представитель УМВД по региону, у него было ранение в голову. В полиции пострадавший работал оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции по Икрянинскому району Астраханской области в звании капитана.

По данным следствия, днем 24 февраля в селе Бахтемир произошел конфликт с местным жителем 1977 года рождения. Отмечалось, что правоохранители обнаружили лабораторию, где выращивались наркосодержащие растения.

Мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников полиции из ружья. Ответным огнем он был ликвидирован. При этом один полицейский был ранен.

Один из жителей села ранее рассказал о мотивах мужчины, который открыл стрельбу по правоохранителям.

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