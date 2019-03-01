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Появилось видео с места стрельбы у школы в Нижнем Новгороде

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Тонкинской улицы в Нижнем Новгороде, где неизвестные открыли стрельбу из автомобиля. Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, рядом с общеобразовательной школой.

Как видно на кадрах, сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее источник «РИА Новости» в региональных силовых службах сообщил, что стрельба возле учебного учреждения могла произойти в ходе криминальных разборок. По предварительным данным, огонь открыли из проезжающей машины.

По информации регионального портала «Время», стрельбе предшествовал конфликт между двумя компаниями, выстрелы начались уже тогда. Очевидцы рассказали, что участники ссоры сели в две машины и поехали по Тонкинской улице, затем стрельба продолжилась. Одну из машин вскоре бросили. Единственный пострадавший получил касательное ранение в плечо и отказался от госпитализации.

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