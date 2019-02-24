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Очевидец рассказал о стрельбе в Астраханской области

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Фото: РЕН ТВ
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Один из жителей села Батхемир Астраханской области рассказал о мотивах мужчины, который вооружившись огнестрельным оружием открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, сообщает 24 февраля телеканал РЕН ТВ.

«Года четыре назад здесь убили пацана — его брата посадили на девять лет. Этот пацан (убитый. — Ред.) был наш близкий товарищ. И этот, видимо, перепил, шел мстить. Отпилил ружье, сделал обрез. Он года три говорил — «я всё равно эту компашку завалю», — рассказал он.

Когда местные жители осознали угрозу, они сообщили о мужчине правоохранителям, которые выехали на место.

В ходе перестрелки преступник ранил молодого сотрудника полиции в голову и живот, рассказал свидетель инцидента. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области, один из правоохранителей получил ранения. Преступник был ликвидирован.

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