В Петербурге конфликт со стрельбой попал на видео

В Санкт-Петербурге конфликт пешехода и водителя попал на видео: словесное замечание стало причиной стрельбы. Мужчина переходил дорогу на Тимуровской улице и выразил недовольство водителю, который проезжал по тротуару.

Автомобилист в ответ на замечание вышел из машины, догнал своего обидчика и выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Утром в понедельник сообщалось, что 32-летний пешеход сделал замечание водителю Renault Duster. Полиция проводит доследственную проверку, выясняются обстоятельства конфликта.