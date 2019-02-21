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В Москве мотоциклист расстрелял человека из травматического оружия

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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На юго-востоке Москвы мотоциклист выстрелил из травматического пистолета в голову мужчины, который выходил из автомобиля. Момент нападения попал на камеру наружного наблюдения, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Раненый 64-летний Александр Ионкин попытался убежать, но спустя некоторое время потерял сознание. Стрелок, который был в шлеме, смог скрыться с места преступления.

Пострадавший был доставлен в больницу, пришел в себя и рассказал о нападении.

В январе в российской столице задержали таксиста, который стрелял по людям из травматического пистолета. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). С таксиста взяли подписку о невыезде.

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