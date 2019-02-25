Водитель в Петербурге выстрелил в сделавшего ему замечание пешехода

Водитель автомобиля выстрелил в лицо пешеходу в Калининском районе на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам представителей правоохранительных органов, инцидент произошел около одного из домов на Тимуровской улице. 32-летний пешеход сделал замечание водителю Renault Duster, который в тот момент ехал по тротуару. После этого автомобилист вышел из машины и выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Стрельба также произошла 24 февраля в одном из московских ночных клубов. В результате инцидента один человек получил ранение. Предположительно, стреляли из травматического оружия.