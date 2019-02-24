Прямой эфир

Полицейские под Астраханью ликвидировали стрелявшего в них мужчину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области, один из правоохранителей получил ранения. Преступник был ликвидирован. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

По данным следствия, 24 февраля жители села Бахтемир сообщили в полицию, что по селу разгуливает вооруженный мужчина. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки гражданина с ружьем. В ходе переговоров о сдаче оружия он несколько раз выстрелил в направлении полицейских, ответным огнем преступник был ликвидирован, передает ТАСС.

Пострадавшему в ходе перестрелки полицейскому оказывают медицинскую помощь. Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Жители села не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрельба произошла в ночном клубе в Москве
Уголовное дело возбудили после стрельбы в магазине в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017