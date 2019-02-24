Полицейские под Астраханью ликвидировали стрелявшего в них мужчину

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья по полицейским в Астраханской области, один из правоохранителей получил ранения. Преступник был ликвидирован. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

По данным следствия, 24 февраля жители села Бахтемир сообщили в полицию, что по селу разгуливает вооруженный мужчина. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки гражданина с ружьем. В ходе переговоров о сдаче оружия он несколько раз выстрелил в направлении полицейских, ответным огнем преступник был ликвидирован, передает ТАСС.

Пострадавшему в ходе перестрелки полицейскому оказывают медицинскую помощь. Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Жители села не пострадали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).