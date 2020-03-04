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Директор московской школы уволен после ЧП с ожогами глаз у детей

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Директор школы в Останкинском районе Москвы, в которой дети получили ожоги роговицы глаз, уволен.

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«Директор школы № 1415 [Александр] Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования в среду, 4 марта.

Собеседник агентства рассказал, что после случившегося в школу был направлен инспектор округа для участия в расследовании, а также представитель учредителя в управляющем совете. В результате проверки было установлено, что руководство школы не обеспечило безопасные условия для детей.

«Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения в адрес семей пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле», — заключили в пресс-службе.

Инцидент произошел 3 марта в столичной школе № 1415. Учительница начальных классов для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением. В результате ожоги глаз получили 25 первоклассников.

В пресс-службе столичного департамента образования «Известиям» сообщили, что учительницу уволят. При этом родители учеников сообщили радиостанции «Говорит Москва», что против данного решения, так как в обязанности учителя не должно входить обеззараживание помещений.

4 марта по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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