Директор московской школы уволен после ЧП с ожогами глаз у детей

Директор школы в Останкинском районе Москвы, в которой дети получили ожоги роговицы глаз, уволен.

«Директор школы № 1415 [Александр] Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Приказ подписан», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования в среду, 4 марта.

Собеседник агентства рассказал, что после случившегося в школу был направлен инспектор округа для участия в расследовании, а также представитель учредителя в управляющем совете. В результате проверки было установлено, что руководство школы не обеспечило безопасные условия для детей.

«Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения в адрес семей пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле», — заключили в пресс-службе.

Инцидент произошел 3 марта в столичной школе № 1415. Учительница начальных классов для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением. В результате ожоги глаз получили 25 первоклассников.

В пресс-службе столичного департамента образования «Известиям» сообщили, что учительницу уволят. При этом родители учеников сообщили радиостанции «Говорит Москва», что против данного решения, так как в обязанности учителя не должно входить обеззараживание помещений.

4 марта по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.