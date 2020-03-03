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В московской школе 25 детей получили ожоги глаз

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В одной из школ Москвы 25 первоклассников получили ожоги глаз из-за применения кварцевых ламп в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице во вторник, 3 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дети доставлены в больницу с термическими ожогами роговиц глаз. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечало, что несколько пострадавших обратились в Морозовскую больницу вечером в понедельник. Медпомощь им оказали амбулаторно, но госпитализировать не стали.

По факту случившегося начата проверка.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в московской школе № 1415. В классе включали ультрафиолетовую лампу в присутствии детей.

Ранее, 26 ноября 2019 года, следователи начали проверку Алданского политехникума техникума в Якутии, где несколько первокурсников также получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Пострадавшие обратились в больницу 21 ноября.

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