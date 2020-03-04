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Четыре ученика самарской школы заболели туберкулезом

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Роспотребнадзор по Самарской области в ходе проверки в одной из школ выявил четыре случая туберкулеза у учеников. Об этом в среду, 4 марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

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Туберкулез выявлен у учащихся школы №36. Школьники заболели закрытой формой инфекции, без бактериовыделения. «Заболевшие — учащиеся разных классов», — сказано в сообщении.

Больных среди сотрудников школы, службы охраны и работников пищеблока нет. В учебном заведении проводятся санитарно-профилактические мероприятия по ликвидации очага туберкулеза, пишет «Газета.ру».

В конце февраля стало известно, что в Ульяновске в столовой школы №41 работала больная туберкулезом повар. Учебное заведение закрыто на карантин.

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