Туберкулез обнаружили у сотрудницы детского сада в Петербурге

Внеплановое обследование началось в детском саду в Санкт-Петербурге в связи с выявлением у сотрудницы туберкулеза. Также наличие заболевания подозревают у ребенка женщины.

По данным медиков, закрытую форму туберкулеза выявили у работника пищеблока. 33-летнюю женщину направили на лечение в Павловске. Она проживает с ребенком, который также мог заболеть, сообщает телеканал «78».

В детском саду проводят обследования контактных лиц.

Ранее туберкулез выявили у ученика лицея в Иркутске. По данным медиков, у несовершеннолетнего выявлена открытая форма болезни. Всех контактировавших с ребенком школьников поставили на профилактический учет.