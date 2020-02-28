Больного туберкулезом повара нашли в школе Ульяновска

В Ульяновске в столовой школы №41 работала больная туберкулезом повар. Факт заболевания выявили во время карантина, на который закрыли учебное заведение. В этот период детей в школе не было, утверждают в городской администрации.

Как пишет 1ul.ru, после случившегося состав сотрудников пищеблока был полностью заменен, помещения столовой дезинфицировали.

Ученики и педагоги пройдут флюорографию, им сделают диаскин-тест. В администрации отметили, что при необходимости сотрудникам и ученикам назначат дополнительное профилактическое лечение. Препараты бесплатно предоставит региональный минздрав.

Компания, которая занимается питанием в школах Ульяновска, проводит внеплановое медицинское обследование всех сотрудников пищеблоков городских учебных заведений.

26 февраля сообщалось о том, что в Ульяновской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ. Однако эпидемический порог по-прежнему превышен на 22,5%.