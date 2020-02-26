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Заболеваемость ОРВИ сократилась в Ульяновской области

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Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями пошла на спад в Ульяновской области. Тем не менее эпидемический порог в регионе превышен на 22,5%.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зафиксировано более 10,1 тыс. случаев болезни. Заболеваемость сократилась более чем на 19%. Снижение заболеваемости замечено во всех возрастных группах. Об этом сообщает 1ul.ru.

Около 8 тыс. случаев болезни приходится на Ульяновск. По совокупному населению города эпидпорог превышен на 23,4%. При этом специалисты отмечают, что наибольшее количество заболевших отмечается в возрастной группе старше 15 лет.

Врачи просят ульяновцев соблюдать правила профилактики, в том числе регулярно мыть руки, избегать мест массового скопления людей и носить медицинские маски.

Ранее о сокращении заболеваемости сообщили специалисты в нескольких регионах. В частности, в Нижнем Новгороде число заболевших за неделю уменьшилось на 10,5%.

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