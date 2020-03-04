В Ульяновске уволилась директор школы после нападения ученика с ножом

В Ульяновске уволилась директор школы, в которой подросток ударил ножом учительницу. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии города в среду, 4 марта.

«Директор школы N81 уволилась по собственному желанию», — отметили в мэрии.

Ранее, 28 февраля, Ленинский суд Ульяновска заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, который напал на своего педагога. Против школьника возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

Инцидент произошел 26 февраля. Школьник во время урока ударил кухонным ножом в живот 59-летнюю преподавательницу математики. Пострадавшую госпитализировали, она была в состоянии средней степени тяжести.

Нарушителя задержали дома, ранее в поле зрения полиции он не попадал.