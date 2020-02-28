В Ульяновске за попытку убийства учительницы ножом арестован школьник

Ленинский суд Ульяновска заключил под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, совершившего нападение с ножом на свою учительницу. Об этом сообщили в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

26 февраля ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Школьника задержали дома, до этого в поле зрения полиции он не попадал. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

19 февраля в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело по факту убийства 59-летней женщины внучкой. Между бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за замечания о плохой уборке.