Прямой эфир

В Ульяновске за попытку убийства учительницы ножом арестован школьник

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ленинский суд Ульяновска заключил под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, совершившего нападение с ножом на свою учительницу. Об этом сообщили в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

26 февраля ученик во время урока нанес кухонным ножом 59-летней учительнице математики удар в живот. Женщину госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Школьника задержали дома, до этого в поле зрения полиции он не попадал. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

19 февраля в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело по факту убийства 59-летней женщины внучкой. Между бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за замечания о плохой уборке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кубани убийца оставил подсказки о спрятанном теле на стенах домов
На Урале СК возбудил дело после нападения школьника на учительницу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020