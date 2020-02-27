На Кубани убийца оставил подсказки о спрятанном теле на стенах домов

Следователи в Краснодарском крае вышли на след убийцы девочки по надписям на стенах домов, которые оставлял сам преступник. Об этом сообщила в четверг, 27 февраля, пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«В январе 2020 года в одном из населенных пунктов на стенах зданий появились надписи о местонахождении убитого ребенка. Следователи выехали на указанный участок местности, где обнаружили костные останки», — говорится в сообщении.

Погибшей была восьмилетняя девочка из поселка Звезда. 20 июня 2016 года отчим подвез ее по направлению к дому, после чего она вышла, намереваясь идти домой, однако до места жительства так и не дошла.

Изучив надписи, следователи разыскали их автора. 63-летний житель поселка Звезда признался в убийстве девочки.

По признанию мужчины, девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекла его от работы. В какой-то момент он разозлился, ударил ребенка молотком по голове и убил. Тело вывез на своем автомобиле в соседний населенный пункт, где закопал в поле.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия направленных на сбор доказательств. Расследование продолжается.

23 февраля сообщалось, что суд в Мурманской области постановил заключить под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего школьника в Кандалакше. Школьник напал на 11-летнего мальчика, пытаясь его задушить. После того как ребенок потерял сознание, обвиняемый закопал его в снег. Пострадавшего мальчика обнаружили взрослые, вызвавшие «скорую». Бригада скорой помощи доставила его в больницу Кандалакши, где школьнику была оказана необходимая медицинская помощь.