Слово учителю — закон: можно ли заставить родителей детей-хулиганов раскошелиться за хамство

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Родители за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка должны будут заплатить от 500 до 3 тыс. рублей, а в случае нападения на учителя штраф увеличится до 5 тыс. рублей. В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Действительно ли уважать учителей можно заставить при помощи штрафов и почему не работают другие меры — разбирались «Известия».

Плата за унижение

Поправки, разработанные Общероссийским профсоюзом учителей, вводят ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за унижение чести и достоинства педагогического работника составит от 100 до 150 тыс. рублей.

Помимо этого, предлагается ввести уголовную ответственность за нанесение побоев и применение насилия в отношении учителей по аналогии с тем, как это уже предлагали ввести в отношении медработников. За нанесение побоев учителю во время исполнения им профессиональных обязанностей предлагают лишать свободы на срок до трех лет, а за те же деяния, совершенные группой лиц, — до шести лет. Разработку документа связали с участившимися случаями нападения на учителей в школах.

— В связи с регулярно продолжающимися случаями неуважительного отношения и даже насилия в отношении педагогических работников, предлагается введение ответственности для участников образовательных учреждений, проявляющих неуважительное отношение, выразившееся в оскорблении и (или) проявлении насилия к педагогическим работникам, при осуществлении ими своей профессиональной деятельности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В случае принятия законопроекта учительские профсоюзы получат право обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних для защиты своих прав.

ш1 У школы № 1 в Стерлитамаке, где ученик напал с ножом на учительницу и одноклассников, а также совершил поджог, 18 апреля 2018 года Фото: ТАСС/Николай Петров

Нет рычагов

В Комитете Госдумы по образованию и науке приступили к рассмотрению законопроекта «О статусе педагога», об этом «Известиям» рассказала заместитель председателя комитета Лариса Тутова.

— Я и мои коллеги планируем обсудить предложения по законопроекту, которые уже поступают со всей страны. В разработке документа принимают участие педагоги, родители и эксперты. В комплексных поправках депутаты собираются предложить не только санкции, но и инструменты профессионального развития и карьерного роста, различные меры поддержки учителей. Но главное, депутаты хотят определить механизмы противодействия ущемлению прав педагогов, — сообщила Тутова.

Законодательные инициативы, предложенные Общероссийским профсоюзом образования, по ее словам, нужны как дополнительный правовой механизм.

— Он не может быть единственным, но может повлиять на ситуацию. А законодатель примет оптимальное решение, — добавила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке.

Согласно исследованию, проведенному НИУ ВШЭ, порядка 70% российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег. Чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. Исследователи связывают травлю учителей с низким уровнем оплаты их труда и как следствие падением авторитета профессии. Возраст учителя, его профессиональный стаж и квалификация никак не влияют на шансы преподавателя стать объектом насмешек среди школьников.

Необходимость защищать педагогов самоочевидна, однако на сегодняшний день реально работающих механизмов для этого не существует, отметил в беседе с «Известиями» доктор психологических наук, профессор Института изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования Илья Слободчиков.

— На сегодняшний день никаких реально работающих механизмов нет. Возможна ли разработка такого механизма? Думаю да, но это дело не одного месяца, а главное — это должна быть государственная системная деятельность. По поводу штрафов — это безусловно вариант, и он может быть использован как мера условной регуляции, — пояснил Слободчиков.

Однако в случае введения такой меры возникают сразу несколько вопросов по ее реализации: кто будет выносить решение о штрафе и куда пойдут собранные деньги.

— К тому же, в ряде случаев причиной конфликта в классе, а то и в школе является непрофессиональность педагога, прежде всего, как воспитателя. Тут, разумеется, меня можно уколоть — школа на сегодняшний день воспитательную функцию реализовывать не обязана. Может быть и не обязана, да только человеческую и профессиональную культуру, включая культуру отношений, в том числе и с подопечными, никто не отменял, — добавил доктор психологических наук.

ш2 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Еще одна проблема связана с тем, как именно будет доказываться оскорбление учителя и в чьи обязанности будет входить контроль над этим процессом, считает учитель года, директор школы № 1060 Москвы Михаил Случ.

— Этот законопроект идет в духе, что за поведение несовершеннолетнего нести ответственность должны его родители. Сейчас пока не понятно, как оскорбление будет вылавливаться и доказываться, — считает Случ.

Повсюду камеры

Зачастую скандалы в школах становятся предметом публичного обсуждения. Камеры, которые по идее должны помогать учителю, на деле могут сработать и против него: не сдержал эмоций, не уследил за всеми или не разрешил конфликт между учениками — и педагог внезапно обнаруживает себя героем очередного скандального видео в Сети. Родители в спорных ситуациях склонны винить учителя как единственного взрослого в классном кабинете.

В настоящий момент единственный существующий способ защиты педагога от агрессивного поведения учеников — увольнение, подчеркнула председатель Единой независимой ассоциации педагогов Екатерина Морозова.

— В последнее время участились случаи оскорбления учителей. И защититься у учителя нет никаких ресурсов. Всё, что может сделать педагог — уволиться. Почему прилюдное оскорбление учителя должно оставаться безнаказанным? Всем прекрасно известно, что всё идет от семьи. Да, порой дети совсем от рук отбиваются, на них сильное влияние оказывает и социум, компьютерные игры, насильственные фильмы, передачи. Поэтому если родители не проводят воспитательных бесед, то будут лишать копеечки за это, — считает Морозова.

Ответственность за поведение учащихся в стенах школы несут в равной степени как учителя, так и родители. Поэтому перекладывание воспитательной функции на одну из сторон лишь усугубляет конфликт, считает директор московской школы № 1412 Александр Глозман.

ш4 Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

— Считаю, что ответственность за порядок в школе, классе в равной мере несут и само учебное заведение, и педагоги, и родители. Если школа и родители будут стоять на одинаковых позициях в плане воспитания детей, их духовно-нравственного развития, тогда и конфликтных ситуаций будет меньше, — уточнил Глозман.

Борьба со следствием

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала предлагаемую инициативу скорее губительной, чем созидательной, потому что закон борется не с причинами, а со следствием.

— Жестокость наших детей, их агрессия не только по отношению к учителям, но и к ровесникам, животным — всё это следствие повышенного градуса агрессии в обществе. Родители также являются жертвами окружающего мира. Поэтому это ответственность государства и общества за морально-нравственный облик своих граждан. Введение штрафов и тем более уголовного наказания привет к большему увеличению пропасти между родителями и педагогами. И так всё больше конфликтов возникает на почве личностной неприязни. Учитель с этим законопроектом приобретет статус некого стукача, виновника того, что семья может понести финансовый урон. Семья, в которой растет агрессивный ребенок, как правило является неблагополучной, – заявила Волынец, добавив, что данный регламент является избыточным, потому что ответственность для детей наступает с 14 лет.

Введение штрафов для родителей даст почву для различных манипуляций. Дети со сложностями в поведении смогут использовать это обстоятельство, чтобы добиваться желаемого от своих родителей или мстить им, объясняет психолог-консультант по детской и подростковой психологии Андрей Касян.

ш5 Фото: Depositphotos

— Если ребенок обижен на маму или папу, зная об этом законе, он может приходя в школу действовать им назло и искусственно создавать ситуацию, чтобы отомстить родителям. Через такой закон подростки получат инструмент для манипуляции и вымещения обиды. Вопрос и в том, насколько эффективно это в качестве воспитательной меры. Потому что проводить работу нужно и с школьником, и его родителями в равной мере, чтобы сблизить их и решить ситуацию. Вместо этого ребенок может в открытую требовать для себя каких-то благ, чтобы родителей не оштрафовали, — рассказал Касян.

Эта ситуация показывает, что нужно внимательнее относиться к кадровому составу в школах, возможно обратить внимание на то, укомплектована ли она психологами. Вместо того, чтобы ввозить штрафы, можно более широко применять методы медиации и включать родителей и детей в решение конфликтных ситуаций. Например, вводить обязательное совместное посещение школьных психологов в качестве одной из мер налаживания учебного процесса. Причем количество таких сессий назначалось бы в зависимости от тяжести проступка.

— Есть случаи, когда педагог в школе предвзят или неквалифицирован, а есть — когда родители готовы идти открытый на конфликт с учителем. Но если бы были программы, которые поддерживают взаимодействие между сторонами, то в таком случае можно было бы создать базу для решения споров. В противном случае, это может привести к еще большему разобщению родителя с ребенком. Такой закон нужно очень глубоко просматривать, — добавил специалист по детской и подростковой психологии.