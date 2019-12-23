С глаз долой: к чему привел запрет смартфонов в школах
Каждая четвертая школа в России ограничила или запретила использование смартфонов во время уроков. Это следствие методических рекомендаций, разработанных еще летом сразу несколькими ведомствами. И хотя трактовать документ можно довольно широко, во многих образовательных организациях ограничились запретом гаджетов. Стали ли школы жить лучше — вместе с педагогами разбирались «Известия».
Решение назрело
О негативном влиянии смартфонов на организм, особенно растущий, говорят не первый год. В каких-то вопросах ученые до сих пор не могут прийти к согласию. Насколько телефон вреднее других устройств, которые нас окружают? Лучше ли использовать гарнитуру во время звонка? Споры продолжаются до сих пор, тем не менее с тем, что регулярное использование гаджета плохо сказывается на здоровье детей, как минимум на зрении и психике, согласно большинство. Это подтверждают исследования.
В сентябре 2019 года завершился эксперимент ученых из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения. Специалисты в течение 14 лет изучали влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов на показатели школьников, сравнивая их с показателями ребят, которые не пользуются смартфоном. Выяснилось, что у первой группы детей замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции, у них были выше показатели утомляемости, недостаточно развита мелкая моторика рук.
К похожим выводам пришли и ученые за границей. Чтобы хоть немного оградить детей от вредного воздействия, в некоторых странах решили избавиться от гаджетов на уроках. Так, во Франции в 2018 году приняли закон, который запрещает использовать в школах и мобильные телефоны, и планшеты, и смарт-часы, и другие электронные устройства. За нарушение требований педагог может на время их забрать. Более подробные инструкции прописаны уже в правилах внутреннего распорядка учебных заведений.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился этим летом, показал, что против смартфонов на уроках выступают и россияне. Следом профильные ведомства подготовили и методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школе.
Направления работы
Составители приводят примеры негативных последствий регулярного использования смартфонов и зарубежной практики отказа от гаджетов. «В Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Нигерии, Франции, Узбекистане, Уганде по результатам исследований выработаны рекомендации по режиму использования устройств мобильной связи детьми, в том числе в образовательных учреждениях», — говорится в рекомендациях.
В Великобритании такое решение уже дало положительный результат, уверяют составители. Успешность сдачи тестов у 16-летних школьников повысилась на 6,4%.
Рекомендации для отечественных школ фактически дублируют аналогичные документы за границей. Предлагается ограничить использование мобильных устройств связи школьниками, за исключением детей, которым это необходимо по состоянию здоровья. При входе в образовательную организацию детям рекомендуется переводить телефон в режим «без звука», а на переменах — общаться и заниматься активным отдыхом, обращаясь к телефону лишь по необходимости — позвонить или написать сообщение.
В определенных случаях школы могут предусмотреть места для хранения гаджетов на время занятия. Все ограничения, по задумке, должны сопровождаться просветительской работой. Уполномоченным сотрудникам рекомендуют рассказывать и взрослым, и ученикам о культуре безопасной эксплуатации устройств, о правилах поведения в современной цифровой среде и о профилактике неблагоприятных эффектов от смартфонов для здоровья детей.
Пока документ носит рекомендательный характер, значит, то, какие нормы взять на заметку и брать ли их вообще, школы решают сами. Как рассказала «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова, такая модель будет тестироваться в течение года, затем Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, а Рособрнадзор — в успеваемости школ, где используются и не используются телефоны. «По итогам 2019/20 учебного года мы изучим промежуточные результаты, чтобы понять, насколько оправдана форма методических рекомендаций и нужно ли что-то менять», — объясняет Попова.
Не умеют общаться и писать шпаргалки
В лицее № 17 с согласия школьников, родителей, педагогического состава и администрации уже пятый год проводится комплекс мер, которые должны снизить негативное воздействие мобильных телефонов.
«Гаджетами пользуются только дома, в основном для просмотра домашних заданий в электронном журнале, — рассказывает «Известиям» Екатерина Сидоренко, чьи дети участвуют в этой программе. — В школе акцент делается только на живом общении и взаимодействии».
Убедить детей в необходимости такого решения, по словам Екатерины, было не так сложно: «Договориться помогли разумные доводы. Объяснили, что в интернете соблазнов и опасностей в плане мошенничества много, и проверять жизнь на прочность — риск. Как в лес мы ходим с проводником, так и в интернете нам не стоит блуждать одним».
Совсем без традиционных развлечений интернета дети не остались — есть выделенное время для игр по сети и общения. Больше им, как рассказывают родители, и не нужно, ведь есть много активностей и без гаджета: спорт, роботостроение, чтение.
В большинстве школ, которые приняли рекомендации к сведению, пошли по такому же пути. Телефоны перед занятиями или просто сдают, или убирают в сумки. «В нашей школе мы пришли к такому решению еще в начале года на родительском собрании. Родители не против, чтобы телефон у детей во время урока лежал в портфеле. Так у них куда меньше соблазн отвлекаться или списывать», — объясняет преподаватель истории и обществознания одной из московских школ Мария Ивановна.
По мнению педагога, смартфоны не только мешают ученикам сосредоточиться на занятии, но и плохо сказываются на их способности усваивать материал.
Еще одну проблему, считает педагог, становится сразу видно на переменах, когда телефоны разрешены: «Если бы вы пришли в школу, то сразу бы поняли, что это поколение уже не умеет общаться. Они всю перемену — в телефоне, все в играх».
Извлечь пользу
С тем, что телефон — зло, согласны, тем не менее, не все педагоги. По мнению Кирилла Загустина, преподавателя одной из школ Санкт-Петербурга, совсем убирать смартфоны из школ — неэффективно и неправильно.
Сегодня разработано множество сервисов, которые могут облегчить жизнь учителю и сэкономить его время, например, онлайн-опросники. Кроме того, сложно отрицать и то, что интернет для нас превратился в основной источник информации.
«Иногда, когда старшие классы задают вопрос на смежную тему, я могу сказать: «Возьми прямо сейчас погугли, ответь на свой вопрос и расскажи остальным». Плюс все дополнительные задания, доклады, сообщения они тоже делают с помощью интернета, к письменным источникам дети перестали обращаться. Тут я просто требую список источников и понимание написанного. У кого-то может быть просто копипаста с «Вики», а у кого-то, даже при наличии одной ссылки, перелопачено всё содержание статьи, видно, что с ним поработали. Тогда почему нет?», — рассуждает педагог в беседе с «Известиями».
Назвать смартфон главным отвлекающим фактором тоже неправильно, полагает специалист.
Однако такой метод работы Кирилл Загустин использует только в старших классах. «В пятом классе мы учимся анализировать информацию, работать с текстом учебника. Его содержание подготовлено, и всем будет понятно, поэтому необходимости в телефонах просто нет», — объясняет учитель.
Техническая база
Порой одного желания учителя для внедрения технологий в образовательный процесс мало. Сложности возникают и на уровне материальной базы.
Кроме того, не у всех телефон поддерживает определенные приложения, у кого-то смартфона может не оказаться вовсе, у кого-то он разрядился. На решение всех этих проблем уходит уйма времени, поэтому часто от затеи действительно оказывается проще и вовсе отказаться. Но в таком случае возникает другая и более глобальная проблема — дети начинают воспринимать гаджет исключительно как средство для развлечения.
Чтобы исправить ситуацию, полагают педагоги, необходимо искать компромисс.
Научить детей грамотно пользоваться гаджетами действительно нелегко, но важно, уверена доктор педагогических наук и специалист корпорации «Российский учебник» Наталья Виноградова. «Основное правило пользования смартфонами — правило целесообразности. Необходимо бережно относиться к ребенку, не ущемлять его интересы, при этом помнить о его здоровье. В основном запрещают пользоваться мобильными устройствами в школах, в которых мало используют цифровые образовательные решения. Если цифровой контент всем знаком, то и со смартфонами проблем, как правило, возникает гораздо меньше», — считает эксперт.
Поэтому правильный выход многие видят в активном использовании той техники, которая есть в распоряжении школы.
Регулярно применяют современные технологии, по словам учительницы, на уроках математики, информатики и на естественно-научных дисциплинах.
Конечно, совсем без сложностей и тут не обходится. «На школьные планшеты почти ничего не закачано, но зато камера есть. Этого достаточно, чтобы дети отвлекались. Недавно кто-то кого-то сфотографировал, и начали по AirDrop скидывать друг другу фотографии. И сами отвлекаются, и я», — вспоминает Ярослава Каштанова.
Но с этими проблемами, полагают педагоги, уже по крайней мере можно работать и двигаться дальше. Правда пока такие ресурсы есть далеко не у всех учебных заведений.