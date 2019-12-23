С глаз долой: к чему привел запрет смартфонов в школах

Каждая четвертая школа в России ограничила или запретила использование смартфонов во время уроков. Это следствие методических рекомендаций, разработанных еще летом сразу несколькими ведомствами. И хотя трактовать документ можно довольно широко, во многих образовательных организациях ограничились запретом гаджетов. Стали ли школы жить лучше — вместе с педагогами разбирались «Известия».

Решение назрело

О негативном влиянии смартфонов на организм, особенно растущий, говорят не первый год. В каких-то вопросах ученые до сих пор не могут прийти к согласию. Насколько телефон вреднее других устройств, которые нас окружают? Лучше ли использовать гарнитуру во время звонка? Споры продолжаются до сих пор, тем не менее с тем, что регулярное использование гаджета плохо сказывается на здоровье детей, как минимум на зрении и психике, согласно большинство. Это подтверждают исследования.

В сентябре 2019 года завершился эксперимент ученых из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения. Специалисты в течение 14 лет изучали влияние электромагнитного излучения мобильных телефонов на показатели школьников, сравнивая их с показателями ребят, которые не пользуются смартфоном. Выяснилось, что у первой группы детей замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции, у них были выше показатели утомляемости, недостаточно развита мелкая моторика рук.

К похожим выводам пришли и ученые за границей. Чтобы хоть немного оградить детей от вредного воздействия, в некоторых странах решили избавиться от гаджетов на уроках. Так, во Франции в 2018 году приняли закон, который запрещает использовать в школах и мобильные телефоны, и планшеты, и смарт-часы, и другие электронные устройства. За нарушение требований педагог может на время их забрать. Более подробные инструкции прописаны уже в правилах внутреннего распорядка учебных заведений.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился этим летом, показал, что против смартфонов на уроках выступают и россияне. Следом профильные ведомства подготовили и методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школе.

школа Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Направления работы

Составители приводят примеры негативных последствий регулярного использования смартфонов и зарубежной практики отказа от гаджетов. «В Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Нигерии, Франции, Узбекистане, Уганде по результатам исследований выработаны рекомендации по режиму использования устройств мобильной связи детьми, в том числе в образовательных учреждениях», — говорится в рекомендациях.

В Великобритании такое решение уже дало положительный результат, уверяют составители. Успешность сдачи тестов у 16-летних школьников повысилась на 6,4%.

Рекомендации для отечественных школ фактически дублируют аналогичные документы за границей. Предлагается ограничить использование мобильных устройств связи школьниками, за исключением детей, которым это необходимо по состоянию здоровья. При входе в образовательную организацию детям рекомендуется переводить телефон в режим «без звука», а на переменах — общаться и заниматься активным отдыхом, обращаясь к телефону лишь по необходимости — позвонить или написать сообщение.

В определенных случаях школы могут предусмотреть места для хранения гаджетов на время занятия. Все ограничения, по задумке, должны сопровождаться просветительской работой. Уполномоченным сотрудникам рекомендуют рассказывать и взрослым, и ученикам о культуре безопасной эксплуатации устройств, о правилах поведения в современной цифровой среде и о профилактике неблагоприятных эффектов от смартфонов для здоровья детей.

школа Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Пока документ носит рекомендательный характер, значит, то, какие нормы взять на заметку и брать ли их вообще, школы решают сами. Как рассказала «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова, такая модель будет тестироваться в течение года , затем Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, а Рособрнадзор — в успеваемости школ, где используются и не используются телефоны. « По итогам 2019/20 учебного года мы изучим промежуточные результаты, чтобы понять, насколько оправдана форма методических рекомендаций и нужно ли что-то менять », — объясняет Попова.

Не умеют общаться и писать шпаргалки

В лицее № 17 с согласия школьников, родителей, педагогического состава и администрации уже пятый год проводится комплекс мер, которые должны снизить негативное воздействие мобильных телефонов.

« Гаджетами пользуются только дома, в основном для просмотра домашних заданий в электронном журнале, — рассказывает «Известиям» Екатерина Сидоренко, чьи дети участвуют в этой программе. — В школе акцент делается только на живом общении и взаимодействии ».

Убедить детей в необходимости такого решения, по словам Екатерины, было не так сложно : «Договориться помогли разумные доводы. Объяснили, что в интернете соблазнов и опасностей в плане мошенничества много, и проверять жизнь на прочность — риск . Как в лес мы ходим с проводником, так и в интернете нам не стоит блуждать одним».

Совсем без традиционных развлечений интернета дети не остались — есть выделенное время для игр по сети и общения. Больше им, как рассказывают родители, и не нужно, ведь есть много активностей и без гаджета: спорт, роботостроение, чтение.

школа Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В большинстве школ, которые приняли рекомендации к сведению, пошли по такому же пути. Телефоны перед занятиями или просто сдают, или убирают в сумки. «В нашей школе мы пришли к такому решению еще в начале года на родительском собрании. Родители не против, чтобы телефон у детей во время урока лежал в портфеле. Так у них куда меньше соблазн отвлекаться или списывать», — объясняет преподаватель истории и обществознания одной из московских школ Мария Ивановна.

По мнению педагога, смартфоны не только мешают ученикам сосредоточиться на занятии, но и плохо сказываются на их способности усваивать материал.

Автор цитаты «Мы делали шпаргалки, и это всё равно была подготовка, потому что мы что-то запоминали, пока писали. Теперь у детей готовая информация в телефоне, они просто всё списывают. Когда их проверяют на ЕГЭ и ОГЭ, то результаты оказываются совсем другими», — рассуждает в беседе с «Известиями» Мария Ивановна.

Еще одну проблему, считает педагог, становится сразу видно на переменах, когда телефоны разрешены: «Если бы вы пришли в школу, то сразу бы поняли, что это поколение уже не умеет общаться. Они всю перемену — в телефоне, все в играх».

Извлечь пользу

С тем, что телефон — зло, согласны, тем не менее, не все педагоги. По мнению Кирилла Загустина, преподавателя одной из школ Санкт-Петербурга, совсем убирать смартфоны из школ — неэффективно и неправильно.

Автор цитаты «Как любой инструмент, смартфоны могут нести и пользу, и вред. Почему некоторые учителя и школы стараются запретить? Потому что это самый простой способ вынести современные технологии за скобки образовательного процесса. С одной стороны, проблема, хоть и радикально, но решается, а с другой — появляется новая: образовательный процесс не эволюционирует. Живем мы, пользуясь смартфонами, а учимся, не пользуясь. Не совсем логично», — считает Загустин.

Сегодня разработано множество сервисов, которые могут облегчить жизнь учителю и сэкономить его время, например, онлайн-опросники. Кроме того, сложно отрицать и то, что интернет для нас превратился в основной источник информации.

«Иногда, когда старшие классы задают вопрос на смежную тему, я могу сказать: «Возьми прямо сейчас погугли, ответь на свой вопрос и расскажи остальным». Плюс все дополнительные задания, доклады, сообщения они тоже делают с помощью интернета, к письменным источникам дети перестали обращаться. Тут я просто требую список источников и понимание написанного. У кого-то может быть просто копипаста с «Вики», а у кого-то, даже при наличии одной ссылки, перелопачено всё содержание статьи, видно, что с ним поработали. Тогда почему нет?», — рассуждает педагог в беседе с «Известиями».

школа Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Назвать смартфон главным отвлекающим фактором тоже неправильно, полагает специалист.

Автор цитаты «Конечно, есть шанс, что вместо того, чтобы заниматься учебными делами, ребенок будет просто сидеть в «ТикТоке», Instagram — где угодно. Но в этом плане вред от телефонов принципиально не отличается от обмена записками или играми в морской бой. Дело же не в том, что телефон отвлекает, а в том, что у учителя или коммуникация с учениками не так построена, или сам ученик не мотивирован», — считает Кирилл Загустин.

Однако такой метод работы Кирилл Загустин использует только в старших классах. « В пятом классе мы учимся анализировать информацию, работать с текстом учебника. Его содержание подготовлено, и всем будет понятно, поэтому необходимости в телефонах просто нет », — объясняет учитель.

Техническая база

Порой одного желания учителя для внедрения технологий в образовательный процесс мало. Сложности возникают и на уровне материальной базы.

Автор цитаты «У нас в начальной школе телефоны запрещены на уроках совсем, а в старшей — я разрешаю пользоваться приложениями, если перед диктантом слова повторяем, если какие-то задания обсуждаем, надо слово посмотреть, — рассказывает Екатерина Вершинина, преподаватель иностранного языка. — В будущем хочу попробовать использовать и игровые приложения иногда, но предварительно придется выяснить, если у ребят мобильный интернет. Потому что в прошлый раз, когда мы делали проект на уроке, я свой раздавала».

Кроме того, не у всех телефон поддерживает определенные приложения, у кого-то смартфона может не оказаться вовсе, у кого-то он разрядился. На решение всех этих проблем уходит уйма времени, поэтому часто от затеи действительно оказывается проще и вовсе отказаться. Но в таком случае возникает другая и более глобальная проблема — дети начинают воспринимать гаджет исключительно как средство для развлечения.

Автор цитаты «Когда я пробую показать, что онлайн можно делать интересные вещи для учебы, мои восьмиклассники воют, и максимум, на что хватает некоторых — статья из «Википедии». Они не научены другому, в их понимании нет связи технологий с необходимыми им в будущем компетенциями», — объясняет Ксения Меленчук, преподаватель английского во Владивостоке.

Чтобы исправить ситуацию, полагают педагоги, необходимо искать компромисс.

школа Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Научить детей грамотно пользоваться гаджетами действительно нелегко, но важно, уверена доктор педагогических наук и специалист корпорации «Российский учебник» Наталья Виноградова. «Основное правило пользования смартфонами — правило целесообразности. Необходимо бережно относиться к ребенку, не ущемлять его интересы, при этом помнить о его здоровье. В основном запрещают пользоваться мобильными устройствами в школах, в которых мало используют цифровые образовательные решения. Если цифровой контент всем знаком, то и со смартфонами проблем, как правило, возникает гораздо меньше», — считает эксперт.

Поэтому правильный выход многие видят в активном использовании той техники, которая есть в распоряжении школы.

Автор цитаты «У нас телефоны сдают практически перед каждым уроком, но на занятие можно заказывать планшеты. Это удобно, чтобы быстро получить обратную связь, проверить знания. Не нужно таскать стопки листочков и тетрадей, — делится с «Известиями» Ярослава Каштанова, учитель русского языка и литературы в Ижевске. — Недавно мы проходили фонетику с 5-ми классами, я проводила тесты в таком формате, сэкономила время на проверку».

Регулярно применяют современные технологии, по словам учительницы, на уроках математики, информатики и на естественно-научных дисциплинах.

Конечно, совсем без сложностей и тут не обходится. « На школьные планшеты почти ничего не закачано, но зато камера есть. Этого достаточно, чтобы дети отвлекались. Недавно кто-то кого-то сфотографировал, и начали по AirDrop скидывать друг другу фотографии. И сами отвлекаются, и я », — вспоминает Ярослава Каштанова.