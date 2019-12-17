Частота — залог здоровья: отдаленные больницы и школы получат интернет

В школы и больницы в отдаленных регионах России уже в 2020 году придет быстрый интернет. Для их подключения «Ростелеком» может получить частоты 2,3–2,4 ГГц. Решение планируют принять на госкомиссии по радиочастотам 24 декабря. По нацпрограмме «Цифровая экономика» необходимо подключить 100 тыс. социальных объектов. Частоты не планируется использовать в коммерческих целях, пояснили «Известиям» в Минкомсвязи.

Частоты социального назначения

О том, что «Ростелеком» может получить полосу частот шириной 100 МГц, «Известия» узнали из материалов ГКРЧ. Комиссия рассмотрит этот вопрос 24 декабря –– уже есть проект положительного решения по нему, подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Из документа следует, что у «Ростелекома» могут оказаться частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц в 83 регионах (то есть во всех, кроме Крыма и Севастополя). Построить сети, работающие на них, «Ростелеком» сможет «за несколько месяцев», то есть в 2020 году, сообщил представитель оператора.

По планам Минкомсвязи к скоростному мобильному интернету будет подключено 13 тыс. социально значимых объектов (СЗО: школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов МЧС и Росгвардии, госорганов, территориальных избиркомов и других). А всего интернетом планируется обеспечить 100 тыс. таких объектов, следует из материалов программы «Цифровая экономика». Остальные 87 тыс. планируется подключить к Сети по проводам, уточнили в Минкомсвязи. Общий бюджет проекта –– 72 млрд рублей.

Строительство социально значимой сотовой сети «Ростелеком» начинает не с нуля. Проект предусматривает, что для размещения радиооборудования будут использоваться уже готовые вышки ФГУП «Российская теле- и радиовещательная сеть». Кроме того, сейчас «Ростелеком» завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций Tele2. Оператору, работающему в 67 регионах РФ, в частности, принадлежат частоты в диапазоне 450 МГц, которые тоже планируется использовать для покрытия связью социально значимых объектов.

Поставщику интернета для СЗО придется использовать сети других операторов, так как у него нет инфраструктуры для мобильной связи во всех регионах России, пояснил источник «Известий», близкий к одной из сотовых компаний «большой тройки».

Эксперты считают, что частоты 2,3–2,4 ГГц, которые могут выделить «Ростелекому», имеют очень высокий коммерческий потенциал. Их можно использовать для значительного, в разы, расширения пропускной способности существующих сетей LTE, пояснил эксперт MForum Алексей Бойко. Кроме того, они бы пригодились и для строительства сетей пятого поколения.

–– Частоты среднего диапазона очень хорошо подходят для формирования массированного и непрерывного покрытия 5G, в частности, они могут эффективно использоваться в комбинации с частотами высокого, миллиметрового диапазона, –– отметил Алексей Бойко.

С ним согласен руководитель проектов консалтинговой компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Действительно, на частотах 2,3–2,4 ГГц можно построить сети 4G или 5G высокой емкости, сказал он. При этом операторы связи до сих пор не использовали их, так как они заняты системами различных ведомств, пояснил эксперт.

В Минкомсвязи уверяют, что частоты 2,3–2,4 ГГц не будут использоваться в коммерческих целях.

Услуги в нагрузку

Впрочем, операторы сотовой «большой тройки» выступают против выделения этого диапазона «Ростелекому». В октябре они написали письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором попросили не допустить предоставления частот «Ростелекому» на эксклюзивной основе и рассмотреть возможность использования диапазона всеми участниками рынка для внедрения 5G. Выделение этих частот по 4G нерационально, так как они могут быть использованы для технологии пятого поколения, считают операторы. Они уверены, что в регионах нужно провести отдельные аукционы на подключение социально значимых объектов к мобильному интернету.

Против инициативы также выступает ФАС России –– в середине октября антимонопольная служба направила в ГКРЧ соответствующее письмо, ранее сообщали СМИ. В нем сказано, что спектр 2,3–2,4 ГГц признан ограниченным, а значит, в соответствии с законом «О связи», должен быть выставлен на торги, доходы от которых уйдут в федеральный бюджет.

В пресс-службе МТС пояснили, что предоставление диапазона 2,3–2,4 ГГц только одному оператору необоснованно с экономической точки зрения –– из-за отсутствия конкуренции на торгах государство потеряет миллиарды рублей.

В ФАС, правительстве РФ, а также Tele2 оперативно не ответили на запросы «Известий».

Вадим Поскакухин полагает, что ГКРЧ вместе с выделением диапазона может обязать госоператора оказывать социально значимые услуги связи. Речь, например, идет об обслуживании таксофонов, установке точек доступа Wi-Fi в небольших населенных пунктах. В 2014 году единственным ответственным за такие услуги оператором стал «Ростелеком».

Согласно закону «О связи», государство компенсирует эти услуги компании в тех населенных пунктах, где деятельность для нее убыточна. Средства выплачиваются из специального фонда, куда все операторы направляют 1,2% своей выручки. Сейчас Минкомсвязь прорабатывает поправки в закон «О связи», включающие в перечень универсальных услуг и сотовую связь.